مصر | أمن القاهرة ضبط 7 تشكيلات عصابية أثناء البحث عن قاتل السائق مسعود بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة ضبط 7 تشكيلات عصابية أثناء البحث عن قاتل السائق مسعود بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل كشف ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالسلام والتي قادت أجهزة البحث الجنائي إلى ضبط 7 من التشكيلات العصابة والعناصر الإجرامية أثناء البحث عن المتهم بقتله.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان السلام بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل قطعة أرض فضاء بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنها جثة مسعود.ص، 27 سنة، "سائق مركبة توك توك" وبه جرح ذبحى بالرقبة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات وغموض الواقعة ، وأثناء السير فى خطة البحث تمكن فريق البحث من ضبط (7) تشكيلات عصابية ، إعترفوا بإرتكاب (11) وقائع سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه والمغافلة ، ولم يستدل على تورط أى منهم فى الواقعة محل الفحص.

وبإستكمال جهود فريق البحث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كريم ع، 23 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بقصد سرقة مركبة "التوك توك" ، حيث إستقل الدراجة صحبة المجنى عليه وطلب منه توصيله لمحل العثور على الجثة ، وفور وصولهما قام بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وإستولى على مركبة "التوك توك"ملك المجنى عليه ، ثم لاذ بالفرار وتخلص من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام ، وقام ببيع مركبة "التوك توك" لـ"فؤاد. غ"، 31 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمديرية أمن القليوبية).

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة وإنه قام بالتصرف فيها بالبيع.