مصر | ضبط 116 طن دقيق مدعم داخل مطحن بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 116 طن دقيق مدعم داخل مطحن بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 116 طن دقيق مجهول المصدر داخل مطحن بمدينة بدر.

وتعود الواقعة بضبط رجال مباحث التموين بالقاهرة المسئول عن مطحن دقيق - كائن بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بعدم تدوين تاريخ الإنتاج أومدة الصلاحية والنوع والصنف على الدقيق بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المطحن على كمية من الدقيق وزنت نحو (116,600 طن).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.