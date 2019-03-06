مصر | جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 5 كليو هيروين إلى داخل البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 5 كليو هيروين إلى داخل البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، محاولة تهريب 5 كيلو ونصف الكيلو جرام من الهيروين خام أخفاها راكب يمني قادما من اليمن داخل أكياس "مكسرات" بحقائبه، حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتسليمها داخل البلاد لتجار المخدرات وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وجاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من اليمن حيث تم الاشتباه فى راكب بناء على معلومات من مباحث مكافحة المخدرات، وبالعرض على حسن السيد مدير إدارة الجمارك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت كل من حسن حمدى ريشة وطاهر خفاجي مأمور الجمارك، تبين وجود أكياس "مكسرات" مغلفة بطريقة محترفة، وبفتحها أمام الراكب عثر بداخلها على ما يقرب من 5 كيلو ونصف الكيلو جرام من الهيروين خام.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي، وتم تسليم الراكب للجهات المختصة.