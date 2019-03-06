مصر | "الحماية المدنية" تجري بيانا عمليا على التعامل مع بلاغات تسرب المواد الكيمائية أعلى الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحماية المدنية" تجري بيانا عمليا على التعامل مع بلاغات تسرب المواد الكيمائية أعلى الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى خبراء الحماية المدنية بيانا عمليا على التعامل مع بلاغات تسرب المواد الكيميائية أعلى الطرق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا بحدوث انقلاب سيارة تحمل شحنة مواد كميائية ووجود متوفى ومصاب، وانتقل خبراء المواد الكيميائية إلى مكان الواقعة وتم نقل الضحايا واحتواء المواد الكيميائية المتسربة.

وشارك في الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعيه وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الثقافة الحماية المدنية وقيادات من القوات المسلحة وعدد من مساعدى الوزير السابقين واسر شهداء ومصابى الشرطة .

كانت وزارة الداخلية ، نظمت إحتفال الحماية المدنية، فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية ؛ بطريق السويس الصحراوى وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيراً بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .

وانطلقت فاعليات الإحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى ، بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، و اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وعدد من قيادات الوزارة والمختصين فى مجال الحماية .

ياتى ذلك فى ضوء إحتفال وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية الموافق الأول من مارس من كل عام، وتحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.