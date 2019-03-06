مصر | بيان عملي لـ"الحماية المدنية" على انهيار العقارات وإنقاذ المحتجزين داخل الحرائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عملي لـ"الحماية المدنية" على انهيار العقارات وإنقاذ المحتجزين داخل الحرائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى عناصر الحماية المدنية بيانا عمليا على التعامل مع بلاغات انهيار العقارات وحرائق المباني وإنقاذ المحتجزين وانتشال الجثث والمصابين.

وشارك في الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعيه وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الثقافة الحماية المدنية وقيادات من القوات المسلحة وعدد من مساعدى الوزير السابقين واسر شهداء ومصابى الشرطة .

كانت وزارة الداخلية ، نظمت إحتفال الحماية المدنية، فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية ؛ بطريق السويس الصحراوى وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيراً بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .

وانطلقت فاعليات الإحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى ، بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، و اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وعدد من قيادات الوزارة والمختصين فى مجال الحماية .

ياتى ذلك فى ضوء إحتفال وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية الموافق الأول من مارس من كل عام، وتحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.