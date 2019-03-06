مصر | ضبط 3 من المتهمين بقتل شخصين داخل أتوبيس بالجيزة.. والسبب "خصومة ثأرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 من المتهمين بقتل شخصين داخل أتوبيس بالجيزة.. والسبب "خصومة ثأرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بمشاركة الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط 3 متهين من مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية ومقتل شخصين بالجيزة.

وفي إطار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات واقعة قيام ثلاثة مُلثمين يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية داخل أتوبيس بشارع الجمهورية - بدائرة مركز شرطة أوسيم، ونتج عنه مقتل كلٍ من: "ممدوح م. ح"- سن 30، سائق، "إسلام أ. ع"- سن 33، عامل، مقيمان بدائرة المركز إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة، فقد أسفرت جهود البحث التي توصل إليها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بالجيزة بوجود خصومة ثأرية بين عائلة الأول وإحدى العائلات منذ عام 2016 بدائرة المركز، نتج عنها مقتل أحد أفراد العائلة الثانية وضُبط مرتكب الواقعة من العائلة الأولى وحُكم عليه بالسجن المؤبد وأن الثاني تصادف تواجده بالأتوبيس وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من:

1. صبحى ح. ع- سن 60 .

2. عبدالواحد- شقيق الأول- سن 62، مزارع.

3. محمد- نجل الأول- سن 35.

4. عمر- نجل الثانى.

5. حسين- شقيق الرابع- جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين عقدوا النية على قتل المجنى عليه الأول أخذاً بالثأر وفى سبيل ذلك قاموا ببيع أرضهم الزراعية بدائرة المركز وشراء قطعة أرض بمحافظة المنوفية وبناء منزل عليها تمهيداً للإقامة به عقب إرتكابهم الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتي أمن الشرقية والمنوفية أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربين، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.