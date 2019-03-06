مصر | ضبط 73 ألف يورو بحوزة راكب بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 73 ألف يورو بحوزة راكب بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي اليوم من ضبط راكب مسافر على على طائرة الخطوط اليونانية المتجة إلى أثينا.

واشتبهت الخدمة المعنية من ادارتى (البحث الجنائى - تامين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب و بفتح الحقائب و تفتيشها عثر مخبا بداخلها بين طيات ملابسة على مبالغ مالى قدرة (37،000 الف يورو ) مخالفا بذلك قانون النقد المصرى.

وأمر اللواء احمد الانور مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.