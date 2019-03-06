مصر | القبض على مسجل بحوزته 4 كيلو بانجو وسلاح ناري بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسجل بحوزته 4 كيلو بانجو وسلاح ناري بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر بحوزته 4 كجم من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري بمنشأة ناصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط خلف.ب، 37 سنة،عاطل" - مقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.والسابق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية "مخدرات"حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام، سلاح نارى وطلقة من ذات العيار،هاتف محمول.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ربة منزل تفضح زوجها أمام المحكمة وتطلب الخلع لهذا السبب

"باع أثاث المنزل، الإدمان لديه قبل أي شيء، أصحابه أفسدوه".. حكاية شاب فضحته زوجته أمام محكمة الأسرة بعدما حاولت "تقى.ع" التي تبلغ من العمر 30 عامًا، ربة منزل، استمرار حياتها مع زوجها الذي يبلغ 36 عامًا، والذي كان الإدمان الطريق الذي سلكه دون عودة منه، ولكنها لم تجد مفرًا من الطلاب بعد بيعه أثاث المنزل.

وقالت إن زواجها كان بعد قصة حب استمرت لـ 3 سنوات، ولم يظهر على الزوج فيها أي علامات للإدمان، ولكن بعد وفاة والدته تحول كل شيء.

وأكدت الزوجة الثلاثينية، معاناتها مع زوجها: "محدش ممكن يبقى استحمل اللي استحملته كل أحلامي اللي رسمتها معاه ضاعت بعد الجواز بسنة وتحديدا بعد موت أمه".

"أصحابه دخلوه سكة الإدمان الأول بالسجائر وبعد كده بالحشيش، وانتهت بالحقن"، كانت الزوجة الثلاثينية في كل مرحلة من هذه المراحل تحاول البحث عن أسباب لاستكمال حياتها والاستمرار معه، خاصة أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة في عامها الثانى الآن.

وتابعت: "بعد ما باع كل ذهبي علشان المخدرات بدأ يبيع عفش البيت علشان يقدر يوفر ثمن المخدرات اللي بيشربها وبعد كده بقى بيسرق فلوس الشغل اللي بصرف بيها على بنتي".

امتناعه عن العلاج واستمراره في طريق الإدمان جعلها تقرر الانفصال عنه وبعد رفضه الطلاق، لكي يستمر في ابتزازها كان الخلع هو الطريق الوحيد أمامها.

