مصر | القبض على مسجل خطر لسرقته هاتف مواطن من داخل مسكنه بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسجل خطر لسرقته هاتف مواطن من داخل مسكنه بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على مسجل خطر لسرقته هاتف مواطن من داخل مسكنه بالتجمع الخامس.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط "نصحي. م"، 32، سنة، ومقيم بالشرقية- مسجل شقي خطر "سرقات عامة" ، سبق إتهامه فى 24 قضية آخرهم قضية "مخدرات"وبحوزته (2 هاتف محمول - سلاح أبيض "نصل معدني").

وبمواجهته أقر بسرقة الهواتف المحمولة من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وأضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتفان وإتهمه بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ربة منزل تفضح زوجها أمام المحكمة وتطلب الخلع لهذا السبب

"باع أثاث المنزل، الإدمان لديه قبل أي شيء، أصحابه أفسدوه".. حكاية شاب فضحته زوجته أمام محكمة الأسرة بعدما حاولت "تقى.ع" التي تبلغ من العمر 30 عامًا، ربة منزل، استمرار حياتها مع زوجها الذي يبلغ 36 عامًا، والذي كان الإدمان الطريق الذي سلكه دون عودة منه، ولكنها لم تجد مفرًا من الطلاب بعد بيعه أثاث المنزل.

وقالت إن زواجها كان بعد قصة حب استمرت لـ 3 سنوات، ولم يظهر على الزوج فيها أي علامات للإدمان، ولكن بعد وفاة والدته تحول كل شيء.

وأكدت الزوجة الثلاثينية، معاناتها مع زوجها: "محدش ممكن يبقى استحمل اللي استحملته كل أحلامي اللي رسمتها معاه ضاعت بعد الجواز بسنة وتحديدا بعد موت أمه".

"أصحابه دخلوه سكة الإدمان الأول بالسجائر وبعد كده بالحشيش، وانتهت بالحقن"، كانت الزوجة الثلاثينية في كل مرحلة من هذه المراحل تحاول البحث عن أسباب لاستكمال حياتها والاستمرار معه، خاصة أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة في عامها الثانى الآن.

وتابعت: "بعد ما باع كل ذهبي علشان المخدرات بدأ يبيع عفش البيت علشان يقدر يوفر ثمن المخدرات اللي بيشربها وبعد كده بقى بيسرق فلوس الشغل اللي بصرف بيها على بنتي".

امتناعه عن العلاج واستمراره في طريق الإدمان جعلها تقرر الانفصال عنه وبعد رفضه الطلاق، لكي يستمر في ابتزازها كان الخلع هو الطريق الوحيد أمامها.

