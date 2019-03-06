الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وسقوط أمطار

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى - العظمى القاهرة 12 20 شبين الكوم 12 20 طنطا 11 18 دمنهور 11 19 الإسكندرية 12 19 بلطيم 13 18 مطروح 10 17 السلوم 9 18 سيوة 7 19 بورسعيد 13 18 دمياط 12 18 الزقازيق 13 18 الإسماعلية 10 19 السويس 11 19 العريش 11 18 رفح 10 18 رأس سدر 12 22 نخل 5 17 نويبع درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى - العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 11 18

دمنهور 11 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 18

مطروح 10 17

السلوم 9 18

سيوة 7 19

بورسعيد 13 18

دمياط 12 18

الزقازيق 13 18

الإسماعلية 10 19

السويس 11 19

العريش 11 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 22

نخل 5 17

نويبع 14 22

طابا 11 18

كاترين 2 16

الطور 12 21

شرم الشيخ 12 23

الغردقة 11 24

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 9 21

أسيوط 8 21

سوهاج 8 21

الأقصر 7 24

أسوان 10 25

أبو سمبل 11 25

الوادي الجديد 6 24

شلاتين 13 28

أبو رماد 13 26

رأس حدربة 14 26

حلايب 15 25 اقرأ أيضا| 7 طرق لتهوية المنزل في الشتاء.. فتح النوافذ مهم

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