انت الان تتابع التعليم: الامتحان التجريبي «بلا درجات وبلا تسريب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

جدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيده أن الامتحان التجريبي لطلاب للصف الأول الثانوي الذي سيعقد خلال الشهر الجاري سيكون إلكترونيا، إذ إن هذا الامتحان هو تجربة للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات وبلا تسريب"، قائلا: "من الجدل الكبير القائم الآن، بسبب أن امتحان شهر مارس الجاري التدريبي للصف الأول الثانوي سيكون إلكترونيا رغم إعلان الوزارة هذا منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى تخوف البعض من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس".

وأكد شوقي، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري تجربة النظام الإلكتروني للامتحانات قبل شهر مايو، كما أنه سيتم توزيع "SIM cards" على كل الطلبة، وبالتالي فإن الامتحان سيصل إلى الطلبة مهما كانت حالة التوصيلات في المدرسة، مضيفا أن كل شيء مدروس والعمل على قدم وساق،