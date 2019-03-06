التعليم: الامتحان التجريبي «بلا درجات وبلا تسريب»

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طارق شوقي وزير التعليم
جدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيده أن الامتحان التجريبي لطلاب للصف الأول الثانوي الذي سيعقد خلال الشهر الجاري سيكون إلكترونيا، إذ إن هذا الامتحان هو تجربة للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات وبلا تسريب"، قائلا: "من الجدل الكبير القائم الآن، بسبب أن امتحان شهر مارس الجاري التدريبي للصف الأول الثانوي سيكون إلكترونيا رغم إعلان الوزارة هذا منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى تخوف البعض من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس".
وأكد شوقي، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري تجربة النظام الإلكتروني للامتحانات قبل شهر مايو، كما أنه سيتم توزيع "SIM cards" على كل الطلبة، وبالتالي فإن الامتحان سيصل إلى الطلبة مهما كانت حالة التوصيلات في المدرسة، مضيفا أن كل شيء مدروس والعمل على قدم وساق،
وأكد شوقي، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري تجربة النظام الإلكتروني للامتحانات قبل شهر مايو، كما أنه سيتم توزيع "SIM cards" على كل الطلبة، وبالتالي فإن الامتحان سيصل إلى الطلبة مهما كانت حالة التوصيلات في المدرسة، مضيفا أن كل شيء مدروس والعمل على قدم وساق، ولا داعي إطلاقا لأي قلق أو ضجيج، فقد فعلنا كل شيء للمساعدة وليس هناك شيء واحد يدعو للقلق.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر بشأن عقد امتحان الصف الأول الثانوي والمقرر في مارس الجاري، ورقيا بنظام (البوكليت) وليس إلكترونيا على جهاز التابلت. وذكر أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء الامتحان بالنظام الورقي، وأن جميع امتحانات أولى ثانوي المقبلة بداية من شهر مارس ستعقد إلكترونيا. (التفاصيل)
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