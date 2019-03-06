شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشكر وزير النقل السابق: «بَذل قُصارى جَهدِه رغْم التَحديات الكُبرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيراً إلى أنه «أدى ما عليه خلال فترة توليه المسؤولية، وبذل قَصارى جهده، رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا في البنية الأساسية».

وأضاف «مدبولي» خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه «نُواجه تحدياً أيضاً في الكوادر الموجودة بهذه القطاعات، التي تحتاج إلى التدريب، والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهم، فالمسئولون يبذلون جهودًا قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد في رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري».

كان الدكتور هشان عرفات وزير النقل السابق قد تقدم باستقالته عقب حادث جرار محطة مصر، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين، وقبلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.