شكرا لقرائتكم خبر عن «التناسليات الحيوانية» ينظم 6 قوافل علاجية في قرى القليوبية مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، 6 قوافل علاجية بيطرية مجانية، بمحافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور إبراهيم جاد، مدير المعهد، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن القوافل الست التي يتم تنفيذها بقرى المحافظة بدأت أعمالها، السبت الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، حيث تشمل قرى الحصة بطوخ، والبرادعة بالقناطر الخيرية، وأجهور الكبرى بقها، وصنافير بقليوب، والشموت ببنها، فضلاً عن كفر الصهبي بشبين القناطر.

وأوضح مدير المعهد أن ذلك يأتي في اطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتطبيقاً لاستراتيچيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن القوافل استهدفت توصيل الخدمات البيطرية إلى القرى التي لا تتوافر بها هذه الخدمات، حيث تم نقل التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وجميع فروع الطب البيطري التي يحتاجها المربي الصغير، فضلاً عن تدريب الأطباء البيطريين بالقرية وعمل الندوات الإرشادية للمربين، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.