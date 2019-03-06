شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث مع محافظ القليوبية مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة القليوبية بطاقة إجمالية 368 ألف م3/يوم بتكلفة نحو مليار و334 مليون جنيه لخدمة حوالي 2.5 مليون نسمة وتنفيذ 60 مشروعاً للصرف الصحي بطاقة إجمالية 341.5 ألف م3/يوم بتكلفة 3 مليارات و752 مليون جنيه لخدمة حوالي 1.22 مليون نسمة.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بنهاية يونيو المقبل، لخدمة 1.456 مليون نسمة، وتشمل 4 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة إجمالية 248 ألف م3/يوم، و15 مشروعاً لصرف صحي الحضر والريف، مشيراً إلى أنه تم خلال الـ4 سنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ 97 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 3.2 مليار جنيه، لخدمة 2٫6 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر وزارة الإسكان بالقاهرة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

واستعرض المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جهود الشركة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لسكان محافظة القليوبية، وكذا توضيح المناطق الساخنة وأسبابها، والمقترحات للتعامل معها وحل مشكلاتها، مشيراً إلى أنه تم تطوير 5 مراكز لخدمة العملاء (المركز الرئيسى بالقطاع التجارى بمدينة بنها – ميت عاصم مركز بنها – طوخ – حى غرب شبرا – القناطر الخيرية)، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتلقى شكاواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.