شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اتفاقية التعاون بين مركز الدراسات القضائية والمعهد الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأربعاء، على توقيع مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشؤون المركز، على تجديد اتفاقية التعاون مع المعهد الفرنسي بمصر برئاسة المستشار محمد بو عبدالله.

وتعنى الاتفاقية بتنظيم دورات اختيارية حرة لأعضاء الهيئات القضائية، ودورات في اللغة القانونية، وتيسير سبل الاطلاع على أحدث المطبوعات والكتب الثقافية والدورات القانونية باللغة الفرنسية، وذلك بمقار المعهد الفرنسي بالمنيرة ومصر الجديدة والإسكندرية.

وعلى صعيد أحدث الدورات التدريبية بالمركز، فقد عقدت دورة تدريبية الأولى من نوعها للعاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنوط بهم تنفيذ أحكام الهيئة والممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب قرار وزير العدل، وذلك بمقر الهيئة، للارتقاء بقدرات العاملين وتنمية مهاراتهم حول كيفية تطبيق الضبطية القضائية في مجال الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 شأن سلامة الغذاء.