شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتوجه إلى لبنان لتكريمها من جامعة بيروت وإلقاء كلمة بمؤتمر الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح الأربعاء، إلى دولة لبنان، وذلك بناء على تلقيها دعوة من جامعة بيروت العربية، لتكريمها خلال احتفالية تقيمها الجامعة وإلقاء محاضرة لطلاب الجامعة.

ومن المقرر أن تشارك «مكرم» في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة، المنعقد في لبنان، وإلقاء كلمة حول المرأة في مواقع اتخاذ القرار، ودورها من خلال أعلى المناصب السياسية والدبلوماسية في صنع السلام ومنع الحروب.

وخلال الزيارة ستلتقي الوزيرة مع السيدة فرح بري، مدير الشؤون الاغترابية اللبنانية، لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجال الهجرة والمهاجرين.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي وزيرة الهجرة عددا من ممثلي الجالية المصرية، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم ومشاكلهم للعمل على حلها وتلبية كافة احتياجاتهم.