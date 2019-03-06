شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بمنزل قديم في سوهاج.. والحماية المدنية تنقذ سيدة عمرها 102 عام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع، صباح الأربعاء، انهيار جزئى لمنزل قديم مكون من 3 طوابق بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، وأنقذت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ سيدة عمرها 102 عام من داخل منزل دون حدوث إصابات.
وكان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة أول مدينة سوهاج، بحدوث انهيار جزئي بمنزل بحارة الرشيدي بدائرة القسم، فانتقل إلى مكان البلاغ العمداء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وعلاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ، وتبين من المعاينة والفحص حدوث انهيار جزئى داخلي بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبني بالطوب اللبن على مساحة 900 متر مربع، ملك ورثة «عبداللطيف. ع. ك» وتقطنه المدعوة «زهيه. ب. ا» 102 عام ربة منزل وتقيم بذات العقار، وتم استخراجها بمعرفة قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ دون حدوث إصابات بها.
وعلل نجلها سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وإخطار الوحدة المحلية لحي غرب مدينة سوهاج لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد حلمى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.
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