شكرا لقرائتكم خبر عن تلميذة تتهم مُعلمة ومدير مدرسة بالمنيا بـ«كسر ذراعها».. و«التعليم» تحقق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التعليم في المنيا، الأربعاء، واقعة اتهام تلميذة بالصف الأول الإعدادي لمدير مدرسة ومعلمة بالاعتداء عليها بالضرب داخل مدرستها في مركز مطاي بشمال المحافظة إلى الشؤون القانونية ولجنة حماية الطفل بالمديرية للتحقيق.

وكان وكيل تعليم المنيا قد أرسل لجنة إلى المدرسة لفحص الواقعة، وأفاد تقرير الفحص بأن زملاء التلميذة بالمدرسة نفسها لم يؤيدوا روايتها باعتداء المدير والمعلمة عليها بالضرب.

وكانت أسرة التلميذة «عايدة. ه»، بالصف الأول الإعدادي بقرية الكفور التابعة لمركز مطاي، قد اتهمت كلاً من «ح. ا»، مدير مدرسة، و«ص. ف»، معلمة، بالاعتداء عليها بالضرب والتسبب في كسر ذراعها اليمنى، أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وتم استخراج تقرير طبي ضد المدير والمعلمة من المستشفي العام.

علي جانب آخر، أُصيب طالب داخل المدرسة الصناعية الثانوية للبنين بمركز مغاغة، أثناء تدريبات العملي بإحدى الورش بالمدرسة، نتيجة دخول «رايش» في إحدى عينيه، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له وإعطاؤه العلاج، وقد تماثل للشفاء.