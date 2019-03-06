شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات الإعدادية يشاركن في احتفالات افتتاح وحدة مرور بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت إدارة مدرسة العدوه الإعدادية بنات التابعة لإدارة العدوه التعليمية شمال المنيا، على المشاركة في احتفالات افتتاح وحدة مرور العدوه، والتي تم افتتاحها صباح الثلاثاء في إطار الاحتفال بعيد الشرطة رقم 67 بحضور كلا من المحافظ اللواء قاسم حسين م، واللواء محمد الخليصي مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد واللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء مجدي عامر مدير امن المنيا والقيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب .

وقال إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوه، تبلغ المساحة الإجمالية لوحدة المرور 2019 متر حيث تخدم أبناء مدينة العدوه و25 قرية تابعة لها، وتتكون من طابق يضم كافة الإدارات الخدمية ومساحة مخصصة لأجراء الاختبارات الخاصة باستخراج تراخيص السيارات، بالإضافة إلى أنها مزودة بمنظومة كاميرات مراقبة وخاصية النداء الرقمي وأماكن لانتظار المواطنين والسيارات.

يذكر أن، وحدة مرور العدوه تم تشغيلها بشكل جزئي 8/12 /2018حيث بلغت القوى الترخيصية لها حتى الآن 25 ألف و215 سيارة.