شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الطيران فى المطار الدولى بكينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية (كينيا إيرويز) اليوم الأربعاء استئناف حركة الطيران في المطار الدولي الرئيسي بالعاصمة (نيروبي) عقب اضطرابها جراء إضراب عمالي على خلفية مطالب بزيادة الأجور.
وقالت الشركة - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) - إن الركاب بدأوا في الصعود على متن الرحلات التي تم تأجيها جراء إضراب عمال المطار.
ويأتي الإضراب على خلفية فشل اتحاد عمال الطيران الكيني على التوصل إلى حل مع شركة الطيران لتسوية الخلاف القائم على الأجور، فيما كشفت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اعتقال رئيس الاتحاد "موس نديما" بعد وقت قصير من قيامه بإلقاء كلمة في المطار، ذلك إلى جانب صدور أمر قضائي يلزم العمال بتعليق الإضراب.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف حركة الطيران فى المطار الدولى بكينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.