"صحة الإسكندرية" تعلن ارتفاع عدد مصابى تسرب غاز الكلور لـ16 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار بيان صادر اليوم، أن الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد توجه إلى محطة مياه السيوف ومحيط مجمع المدارس وتم الدفع بفريق من إدارة صحة البيئة والرصد البيئى وتم نقل الحالات المصابة بالاختناق وعددها 16 حالة ما بين طلاب ومدرسين.

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