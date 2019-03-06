شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة أمريكية عن قيام قطر، التى تدعم الإرهاب، بحسب وصف الصحيفة، بإدارة مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "ديلى واير"، الأربعاء، فإن الصحفى جوردان شيشتل، من مجلة كونسرفيتف ريفيو، أصدر تقريرا مفصلا عن مشروع سرى تم إطلاقه فى ولاية كارولينا الجنوبية من قبل الدوحة، وأشارت إلى أن قطر جنبا إلى جنب مع تركيا، تمثل واحدة من كبار ممولى المدارس المتطرفة وأكاديمية موالية للإخوان المسلمين، ذلك فضلا عن علاقة الدولة الخليجية الصغيرة بتنظيم القاعدة.

وتوضح إنه تم إطلاق شركة "برزان القابضة " فى قطر فى 12 مارس 2018، لتكون بمثابة "بوابة تجارية لصناعة الدفاع فى قطر"، وبعد أسبوع واحد، تم تأسيس شركة فرعية "برزان للملاحة الجوية" فى ولاية كارولينا الجنوبية، وتشير إلى أنه يبدو أن برنامج الطائرات فى المراحل الأولى من التطوير وبحسب موقع برزان للملاحة الجوية فإن إطلاق البرنامج سيكون فى مايو 2019.

وفى المقابلات مع المجلة، أكد المسؤولون القطريون على أن مشروع برزان هولدنجز الذى مضى عليه عام واحد هو مشروع ذو أولوية قصوى لتعزيز أهداف قطر الدفاعية، وفى نوفمبر، قام حاكم قطر نفسه بزيارة إلى مركز برزان للبحث والتطوير.

وظهرت معلومات حول طبيعة مهمة شركة برزان للملاحة الجوية لأول مرة فى ملفات قانون تسجيل وكلاء الأجانب (FARA)، العام الماضى، من خلال وزارة العدل، وقد حددت شركة أمريكية للمحاماة مهمة برزان للملاحة الجوية كمشروع مخصص "لتطوير وإنتاج طائرات المراقبة" فى قطر.

وقبل أسبوعين فقط (دون أى تغطية إعلامية)، قدمت شركة طيران برزان ملفها الخاص، واصفة مهمتها بأنها تساعد فى "شراء وتطوير نظم المخابرات والمراقبة والاستطلاع المحمولة جواً لدولة قطر، وتقول الصحيفة إن أكبر مصدر فى العالم للإسلاميين المتطرفين يستثمر الآن بشكل كبير فى "تطوير وإنتاج طائرات المراقبة" فى ولاية كارولينا الجنوبية.