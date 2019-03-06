مجموعة هشام طلعت مصطفى تشيد بتكريمه كأفضل 50 شخصية مؤثرة بالاقتصاد فى BT100

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت مجموعة هشام طلعت مصطفى، بتكريم المهندس هشام طلعت، كأفضل 50 شخصية مؤثرة بالاقتصاد المصرى خلال عام 2018، أحد أهم الشخصيات المؤثرة بالاقتصاد المصرى، ضمن فعاليات إحتفالية BT100 التى تنظمها مجموعة إعلام المصريين.



مجموعة هشام طلعت مصطفى أثناء التكريم

وقالت المجموعة: "تم تكريم الأستاذ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، كأحد أهم الشخصيات المؤثرة بالاقتصاد المصرى، وذلك ضمن فعاليات إحتفالية BT100 التى تنظمها مجموعة إعلام المصريين، لتكريم أفضل 50 شخصية مؤثرة بالإقتصاد المصرى خلال عام 2018".



درعى تكريم المجموعة والمهندس هشام طلعت

وأوضحت المجموعة: "كما حصدت مجموعة طلعت مصطفى جائزة المطور العقارى الرائد خلال تكريم أفضل 50 مؤسسة عاملة بمصر فى عام 2018، تسلم دروع التكريم المهندس شريف غنيم – نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة، بحضور عدد من الوزراء ولفيف من رجال الأعمال والإعلاميين والصحفيين".



مجموعة هشام طلعت مصطفى تشيد بالتكريم

وكرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 عددًا من رؤساء وقيادات البنوك، بدروع تكريم للأفضل أداء فى مجالات التمويل والعمل المصرفى، فى احتفالية تعد أبرز حدث اقتصادى يشهده مجتمع المال والأعمال فى مصر، بحضور كبار المسئولين ورجال الأعمال وقيادات الشركات والبنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية.

وشارك فى الحفل كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وخالد عنانى، وزير الأثار، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى حفل BT100، والتى تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كما حضر فى الحفل عدد من رؤساء البنوك ورجال الأعمال، منهم: محمد فريد رئيس البورصة، منصور عامر رئيس شركة عامر جروب، والمهندس محمد السويدى، وإيهاب طلعت، والمهندس محمد الجارحى، وعمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى ايدج، ومحمد الألفى شركة سيتى ايدج، وأحمد صبور رئيس شركة صبور العقارية، وآخرين، ومن الإعلاميين ونجوم المجتمع، الفنانة لبلبة، والمحامى خالد أبو بكر، وأسامة منير.