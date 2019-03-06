محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قتلت الشرطة التشيكية بالرصاص أسدا بعد أن هاجم بشراسة صاحبه الذي كان يربيه في قفص بمنزله فقتله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وهاجم الأسد ميخال براسيك عندما دخل القفص الذي خصصه للأسد في حديقة منزله الواقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة براج. كما قتلت الشرطة لبؤة كانت داخل القفص وفقا لسكاي نيوز.
وقالت لينكا يافوركوفا، المتحدثة باسم الشرطة التشيكية، الثلاثاء "لقي رجل يبلغ من العمر 33 عاما حتفه بعدما هاجمه أسده... واضطرت الشرطة لقتل الأسد ولبؤة حتى تتمكن من الوصول إلى الرجل الذي كان معهما داخل القفص".
وكان براسيك جلب الأسد واللبؤة من سلوفاكيا عام 2016، مما أثار ضجة في قريته جذبت حينئذ اهتمام وسائل الإعلام.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أنه دعا جيرانه لزيارة حديقته ومشاهدة الأسد واللبؤة، لكنه لم يحصل مطلقا على تصريح بتربيتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصراره على تربية أسد ولبؤه في منزله.. هذه كانت نهايته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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