بالصور.. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقيم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احتفالًا للحماية المدنية ضد الكوارث في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية؛ لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيرًا بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية.

وتنطلق فعاليات الاحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوي، بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وعدد من قيادات الوزارة والمختصين في مجال الحماية.

ومن المقرر مشاركة أسر الشهداء ومصابي الشرطة الحفل وتقديم عروض في تفكيك العبوات الناسفة، واقتحام الموانع وإخماد الحرائق وإنقاذ المحتجزين.

يأتي ذلك في ضوء احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية الموافق الأول من مارس من كل عام، وتحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.