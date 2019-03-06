محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعة وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 66 قضية تموينية تنوعت ما بين 18عدم حمل شهادة صحية، 10عدم الإعلان عن أسعار، و11 إدارة منشأة بدون ترخيص، و 15 إنتاج خبز ناقص الوزن، قضية استيلاء على المال العام ( بطاقه تموينيه) خاصة بصرف الدعم بإجمالي 10 بطاقات تموينية وأوراق خاصة بالمواطنين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 66 قضية في حملة تموينية بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.