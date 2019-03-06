ضبط 66 قضية في حملة تموينية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعة وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 66 قضية تموينية تنوعت ما بين 18عدم حمل شهادة صحية، 10عدم الإعلان عن أسعار، و11 إدارة منشأة بدون ترخيص، و 15 إنتاج خبز ناقص الوزن، قضية استيلاء على المال العام ( بطاقه تموينيه) خاصة بصرف الدعم بإجمالي 10 بطاقات تموينية وأوراق خاصة بالمواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.