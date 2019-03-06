مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم أكثر من سيارة أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، كما تم نقل جثمان المتوفى إلى أحد المستشفيات، وإسعاف المصابين.