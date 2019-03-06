ضبط 10مشتبهًا فيهم وتنفيذ 17 حكم قضائي بالمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء، ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأسفرت الحملة في مجال البحث الجنائي عن ضبط10اشتباه، تنفيذ 17 حكم قضائي، ضبط 2خيال وجمال، سلاح بيض، سيارة بدون ترخيص.

وفي مجال المرافق، تم ضبط 45كرسي، 10ترابيزة، 4 استاند، 3 ميزان، 5 تروللي، 4 أسطوانة غاز تروللي.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.