مصرع سائق وابنه في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى سائق ونجله مصرعهما وأصيب عامل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشأة، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

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تبين أنه أثناء سير سيارة نقل "قلاب" قيادة "محمد ش م" 25 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بسيارة ربع نقل قيادة "مصطفى ا خ" 57 سنة، سائق ويقيم بناحية شندويل دائرة مركز المراغة.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الثانية و"محمود م ا" 16 سنة، طالب، وإصابة "محمد م ا" 25 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية "نجلي قائد السيارة الثانية" بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ والحالة العامة سيئة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي. حُرر محضرًا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.