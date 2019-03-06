تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بنائب رئيس بنك التنمية الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعثة بنك التنمية الأفريقي، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بالعمل على زيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأشار مدبولي، إلى اللقاء الذي عقده على هامش اجتماعات منتدى دافوس مع رئيس بنك التنمية الأفريقي، وما تم التطرق إليه خلال اللقاء من مقترحات زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، مشيدًا بالتعاون البناء بين مصر وبنك التنمية الأفريقي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية المهمة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية.

وأشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي أهلها أن تكون قبلة الاستثمار الأولى في أفريقيا في عام 2018، مشيرًا إلى عزم البنك استمرار دعم مصر في برنامجها الإصلاحي، حيث لدى البنك حاليًا 31 مشروعًا في مصر بقيمة 3 مليارات دولار أبرزها في مجالات البنية الأساسية مثل مشروعات الصرف الصحي والكهرباء ومعالجة المياه وتطوير المناطق العشوائية.

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وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى وجود تنسيق مستمر مع بنك التنمية الأفريقي للتعاون في إقامة العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات، إلى جانب مشروعات الشباب والمرأة، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والصحة.

كما أوضحت وزيرة الاستثمار، أن عددًا من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، قد أبدت عزمها دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.

وتم بحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، مؤخرًا، حول آليات تعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.

كما ناقش الاجتماع دعم البنك لتأسيس صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018، بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس البنك، حرص البنك على المشاركة في دعم تأسيس الصندوق.​