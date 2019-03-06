لتحلية مياه البحر.. مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة "أكوا سويس" السويسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

شهد الدكتور العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) وشركة (اكوا سويس) السويسرية للتعاون في مجال إنشاء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، بديوان عام الوزارة.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، يأتي ذلك في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات علي مستوي العالم ومنها تكنولوجيا تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر-2030، حيث ستقوم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بما تمتلكه من خبرات ونجاحات كبيرة في مجال إنشاء محطات تنقية مياه الآبار، تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي ومن خلال مشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي أسندت إليها وبما لديها من إمكانيات وبنية تحتية تساعد علي نجاح هذه المشروعات، بالتكامل والتعاون مع شركة (اكوا سويس) السويسرية التي تعتبر من الشركات المتقدمة علي مستوي العالم في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي، في جلب تكنولوجيات جديدة لتنفيذ هذه المحطات بمصر والدول العربية المحيطة والدول الأفريقية خاصه في ظل ترأس مصر الاتحاد الأفريقي هذا العام .

ومن جانبه، أعرب SANJEEV VARMA، المدير التنفيذي لشركة (أكوا سويس) والعضو المنتدب عن ثقته في نجاح التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة قها للصناعات الكيماوية لإقامة مشروعات مشتركة في مجال تحلية مياه البحر ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصناعية وبحثية كبيرة وعمالة مدربة على مستوي عال ستساعد على نجاح التعاون والتكامل بين الجانبين.

وأكد على قيام شركته بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية لشركة قها في هذا المجال، وأن شركة (اكوا سويس) ستساهم في جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة بأسعار اقتصادية منافسة من خلال تصنيع مكونات المحطات محلياً، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية، حيث أن لشركة (أكوا سويس) مشروعات في دول مثل ( كينيا، السعودية، الكويت، باكستان، ليبيا، إثيوبيا، العراق).

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق علي قيام شركة (اكوا سويس ) السويسرية بإيفاد وفد فني من الشركة لزيارة شركات الإنتاج الحربي، خلال الأسبوع القادم للاطلاع على الإمكانيات المتاحة بها وتحديد خطة تنفيذ خطوات العمل القادم.​