وزيرة الهجرة تشارك بمؤتمر الأمم المتحدة للمرأة ببيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة المنعقد في لبنان، وإلقاء كلمة حول المرأة في مواقع اتخاذ القرار، ودورها من خلال أعلى المناصب السياسية والدبلوماسية في صنع السلام ومنع الحروب.

كما ستلتقي السفيرة نبيلة مكرم مع فرح بري مدير الشئون الاغترابية اللبنانية لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجال الهجرة والمهاجرين.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي وزيرة الهجرة عددا من ممثلي الجالية المصرية، في إطار حرصها على التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم ومشاكلهم للعمل على حلها وتلبية كافة احتياجاتهم.