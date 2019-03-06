"نعاقب أسرة كاملة".. طلب إحاطة بشأن حذف المحكوم عليهم من التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بشأن حذف المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية من البطاقات التموينية، مشيرا إلى ضرورة الخروج ببيان من الوزارة لتوضيح حقيقة الأمر إن كان شائعة أم حقيقة.

وأضاف قلدس، أن هناك ضرورة لتوضيح ما إذا كان المحذوف هو الفرد المحكوم عليه فقط أم سيتم إلغاء البطاقة بشكل كامل بما يلحق الضرر بباقي المستفيدين.

وأوضح النائب، أن حذف البطاقة بشكل كامل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يمثل ظلما لأسرهم، لأننا بذلك نعاقب الأسرة كاملة على خطأ شخص واحد، بالإضافة إلى أنه يساوي المحكوم عليهم بجميع أنواع التهم والقضايا، وهو ما يعتبر أيضا غير عادل على الإطلاق.

وقال إن وضع معايير تستهدف استبعاد بعض الفئات من البطاقات التموينية خطوة جيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فيجب إعادة النظر في هذه المعايير بما لا يمثل عبئا إضافيًا على الأهالي وحرمانهم من حق أصيل لهم.