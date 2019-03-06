وزيرة السياحة: مصر تواصل مفاجأة العالم في بورصة برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن مصر تواصل مفاجأة العالم لعرض ما تقدمه خلال بورصة برلين السيحية بألمانيا ITB_Berlin التي انطلقت اليوم الأربعاء في ألمانيا.

وأضافت الوزيرة، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ابق على تواصل مع اقترابك من خلال تغطية حصرية للجناح التفاعلي والغامر في مصر بواسطة: IG Siniciliya.

وتنطلق اليوم، بورصة برلين السياحية بألمانيا وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة مصرية ممثلة في وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص.

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وتفتتح الوزيرة اليوم، الجناح المصري في البورصة المزمع عقدها خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، حيث تشارك مصر بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوي بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.

كما يشارك في البورصة، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.