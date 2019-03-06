"البحوث الإسلامية" يطلق حملة للتوعية بمكانة وفضل الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة للتوعية بفضل ومكانة الشهيد الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل الحفاظ على الوطن ومقدراته، صباح الأربعاء، تزامنا مع "يوم الشهيد" والذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له الأربعاء، أن الحملة يشارك فيها نحو 2800 واعظًا لتنفيذ البرنامج التوعوي لها في جميع أنحاء الجمهورية في المساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب، والنوادي، والأمن المركزي والسجون، والمصالح الحكومية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تستهدف التوعية بمكانة الشهداء ودورهم العظيم في حماية الوطن والدفاع عن أبنائه في مواجهة مؤامرات الأعداء في الداخل والخارج.

ولفت إلى أن الحملة تركز في تواصلها على تعميق الانتماء في نفوس المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، وضرورة ترسيخ روح التضحية لأجل حماية الوطن وتقدير وإعزاز الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لتراب هذا الوطن.

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وأضاف "عفيفي" أن برنامج الحملة يوضح أهمية الدفاع عن الوطن وحمايته من كل مؤامرات الأعداء، خاصة في هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم جهود القوات المسلحة وقوات الشرطة في مواجهة الإرهاب والتطرف، لتجفيف منابعه والقضاء عليه وحماية المصريين من مخاطره.

وقال إنها- تبين مكانة مصر في القرآن الكريم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بها وبأهلها، مما يستوجب الدفاع عن هذه الأرض الطيبة وحماية أبنائها.

ووجه مجمع البحوث الإسلامية تحية تقدير وإعزاز للشهداء الأبرار الذين ضحوا لأجل مصر.

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