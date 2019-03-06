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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، توقعات وأماكن سقوط الأمطار، من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل.
وتوقع المركز، في بيان، اليوم، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، مستبعدًا أن تشهد القاهرة أو محافظات الوجه البحري أي أمطار.
ونشر المركز عبر صفحته على "فيسبوك" خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم 6 مارس وحتى 8 مارس المقبل.
يذكر أن مصر شهدت موجة أمطار رعدية، أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط .. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار 72 ساعة مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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