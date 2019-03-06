شعبة الدواجن تطالب بالتحرك السريع لمكافحة العترة الجديدة لإنفلونزا الطيور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

حذرت الشعبة العامة للدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، من ظهور عترة جديدة لأنفلونزا الطيور H5N2، مطالبة بسرعة اتخاذ إجراءات متوازية على مستوى الجمهوية لحماية المزارع وصغار المربّين.

وطالبت الشعبة، حسب بيانها، بالتحرك السريع نحو التقصي النشط على مستوى الجمهورية، من خلال مديريات الطب البيطري، وأخذ عينات بصفة مستمرة من جميع المزارع، سواء كانت مريضة أو غير مريضة، قبل البيع، والتشديد على ذلك.

وشددت الشعبة على ضرورة توفير اللقاحات الخاصة بإنفلونزا الطيور لتحجيم المرض، والإعلان عن ذلك بكل وسائل الإعلام، نظرا للشكوى المستمرة من غش اللقاحات.

كما طالبت الشعبة، بالبدء في عمليات التوعية والإرشاد للمربين، من خلال الندوات، أو دورات تدريبية من خلال الجهات المعنية بذلك، وإعادة برنامج مع المربي الصغير لحل المشاكل التي تواجهه، لأنه أساس منظومة الثروة الداجنة، وبالأخص قطاع التسمين.​