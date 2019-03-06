قرار وزاري بتفويض المحافظين بإزالة التعديات على الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن تفويض المحافظين في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير، في التصرف واتخاذ جميع الاجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة لذلك القانون وإزالة التعديات الحاصلة على هذه الأراضي.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير، حيث جاء في المادة الثانية، بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.