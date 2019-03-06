مصر | تأجيل طعون استبعاد رشوان من انتخابات "الصحفيين" لـ9 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعون استبعاد رشوان من انتخابات "الصحفيين" لـ9 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمتضمن رفض الدعاوي المطالبة باستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين لجلسة 9 مارس الجارى .

وقضت الدائرة الثانية، فى وقت سابق، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحة لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى الرأى القانونى فى موضوع.

كان الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد أعلن، عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين.