مصر | "روبوت وأجهزة إطفاء متطورة".. معدات حديثة باحتفال "الداخلية" باليوم العالمي للحماية المدنية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روبوت وأجهزة إطفاء متطورة".. معدات حديثة باحتفال "الداخلية" باليوم العالمي للحماية المدنية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدخلت الحماية المدنية، أجهزة الكشف عن المعادن والفيديو إيميدج وروبوتات مختلفة أشكالها وتصوير بالأشعة السينية وأدوات الإنقاذ المائي، كمعدات حديثة ضمن منظومتها لتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأقامت وزارة الداخلية، معرضا لمعداتها الحديثة، صباح اليوم الأربعاء، خلال احتفال الحماية المدنية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية؛ وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيراً بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .

وتنطلق فاعليات الإحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى ، بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، و اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وعدد من قيادات الوزارة والمختصين فى مجال الحماية .

ومن المقرر مشاركة اسر الشهداء ومصابى الشرطة الحفل وتقديم عروض فى تفكيك العبوات الناسفة واقتحام الموانع واخماد الحرائق وانقاذ المحتجزين.

ياتى ذلك فى ضوء إحتفال وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية الموافق الأول من مارس من كل عام، وتحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.