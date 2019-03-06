مصر | "الداخلية" تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، احتفالاً للحماية المدنية ضد الكوارث، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية؛ وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيراً بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .

وتنطلق فاعليات الاحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوي، بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وعدد من قيادات الوزارة والمختصين في مجال الحماية.

ومن المقرر مشاركة أسر الشهداء ومصابى الشرطة الحفل وتقديم عروض في تفكيك العبوات الناسفة واقتحام الموانع وإخماد الحرائق وانقاذ المحتجزين.

ويأتي ذلك في ضوء إحتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية الموافق الأول من مارس من كل عام، وتحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.