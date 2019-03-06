أخبار مصر | 7 مصريين يحتلون قائمة "فوربس" الأكثر تأثيرا في العالم العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مصريين يحتلون قائمة "فوربس" الأكثر تأثيرا في العالم العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استحوذ الشباب المصريين على 7 أماكن بقائمة "فوربس"، حيث أن القائمة تضم 30 شخصا وهم الأكثر تأثيرا في العالم العربي في المرحلة العمرية أقل من 30 عاما، حيث قالت المجلة إن هؤلاء الشباب لديهم القدرة على تحويل الشرق الأوسط إلى مركز اقتصادي واعد للمستقبل.

فيما تم قياس مستوى إنجاز هؤلاء الشباب الذين وقع الاختيار عليهم فيما حققوه في مجالات تخصصهم من خلال عدد الجوائز التي حصلوا عليها لإنجازاتهم، ومعدل دورانهم السنوي والاستثمار الذي تلقوه.

وضمت القائمة بطلة العالم في الإسكواش للسيدات نور الشربيني، وكذفك موناز وآية عبدالرؤوف، خريجتا الجامعة الأمريكية في القاهرة، اللتان قررتا بعد التخرج إنشاء مشروع للحفاظ على الصناعات اليدوية المصرية بقالب عصري، وأطلقتا خط إنتاج حقائب تحمل اسم "أختين".

وإلى جانب اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول، كان هناك مايكل فريد، المصري الجنسية ومؤسس شركة Spyce المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات. ونجيب ساويرس "الشاب"، مؤسس شركة Yup المختصة في مجال التعليم.

ولاعب الاسكواش العالمي محمد الشوربجي، إضافة إلى كل من عمر جابر ومعتز سليمان، وهما الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس – رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة Instabug المختصة بقطاع التكنولوجيا.