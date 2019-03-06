أخبار مصر | أبرز ما جاء بصحف اليوم.. تحقيق حلم بورسعيد وتكليفات الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز ما جاء بصحف اليوم.. تحقيق حلم بورسعيد وتكليفات الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من الموضوعات الهامة التي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث أبرزت لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، وفد ممثلي نحو 40 شركة أمريكية تعمل في مصر، وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأضافت أن "مدبولي" أعرب عن تطلع مصر لزيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، من أجل استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

كما ركزت الصحف على تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي لفت فيها إلى بدء التشغيل التجريبي للميناء المحوري بشرق القناة قائلا: "هذا الحدث يمثل تحقيق حلم"، مضيفًا أن الميناء المحوري يمثل قلب التجارة العالمية، وأنه قادر على استقبال جميع أنواع السفن.

وفي سياق اقتصادي، ذكرت الصحف أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عقد جلسة مباحثات مع رامي سليمان الرئيس الإقليمي لشركة يو بي إس العالمية العاملة في مجال تقديم خدمات الشحن وتسهيل التجارة الدولية، تناولت نشاط الشركة بالسوق المصرية وإمكانيات توسيع نطاق التعاون بين الشركة والمصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة.

كما ألقت الضوء على تأكيد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال قطارات البضائع والبواجي، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير السكك الحديدية، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

ونسبت الصحف لـ"التراس" أهمية التعاون مع سلوفاكيا لتصنيع قطارات البضائع وبواجي السكة الحديد، ومباحثات مع شركة صينية في مجالات الإلكترونيات ومعالجة المياه والطاقة المتجددة، جاء ذلك خلال زيارة شركة "تاترا فاجونكا" السلوفاكية.

ومن جهة أخرى، كشفت الصحف عن تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، مشيرة إلى تأكيده أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطني لرجال الدفاع الجوي.

وأشارت الصحف إلى موافقة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى، جاء ذلك خلال ترأس د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، اللجنة بحضور وزراء: شئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.

وفي سياق مختلف، تداولت صحف اليوم عن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أنه يتم استقبال تظلمات المواطنين المحذوفين من منظومة الدعم عبر الموقع الإلكتروني "إدارة دعم مصر" فقط، على أن يكون يوم 15 مارس، هو آخر ميعاد للتقدم بالتظلمات.

وتداولت صحف اليوم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدوري لرصد الشائعات خلال الفترة من 26 فبراير وحتي 5 مارس 13 شائعة، مضيفة أن المركز أكد أنه لا صحة لمراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن امتحان الصف الأول الثانوي إلكترونيًا وليس ورقيًا، وأن وزارة الإسكان تنفي تهجير سكان المناطق العشوائية بشكل قسري.

ومن جهة أخرى، تابعت الصحف اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بقصر التحرير لبحث الأزمة الليبية، ونقلت عن السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، تأكيده أن دول الجوار الليبي مجمعة على ضرورة الحل السياسي السلمي في ليبيا والخروج من الأزمة الراهنة.