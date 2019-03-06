انت الان تتابع الحكومة توافق على زيادة بدل الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقدم للصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، من أعضاء نقابة الصحفيين. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش مع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أوضاع المؤسسات الصحفية القومية الخاسرة. وأوضح أن اللقاء تطرق إلى ضرورة الاستفادة من موارد وأصول كل المؤسسات لتتجاوز كل خسائرها.

وأكد سعد أن رئيس الوزراء كان حاسمًا في ضرورة وضع حل لهذه المشكلة من خلال خطة ستضعها أجهزة الدولة بالتعاون مع عناصر من هذه المؤسسات. وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، قد وعد بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالنقابة إلى 2100 جنيه. وقال رشوان إنه "لم يتعمد