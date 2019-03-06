انت الان تتابع «الوزراء»: 40 شركة أمريكية تزيد استثماراتها في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قابل ممثلي 40 شركة أمريكية وأكدوا جميعا أنهم سيزيدون استثماراتهم في مصر. وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم، أن ممثل إحدى الشركات قال إن مصر هي المكان الأمثل للاستثمار وهي بوابة الولوج لإفريقيا. وتابع: "هذا الوضع لم يكن متخيلًا قبل عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولم يكن من الممكن أن تجلس مع هذا العدد وتسمع هذا الكلام الجيد عن مصر".

وفي 19 فبراير الماضي، التقى مدبولي، سامح شنودة الرئيس التنفيذي لشركة "زارو"، إحدى الشركات المملوكة لشركة "بلاكستون" الأمريكية العالمية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لبحث عرض شركة الاستثمار في مصر في أحد المشروعات بمجال الكهرباء، من خلال إدارة وتشغيل إحدى محطات الكهرباء التي