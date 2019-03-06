شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مديرية الصحة يؤكد على جودة الخدمة الصحية فى المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء على جودة الخدمة الصحية المقدمة إلى المرضى من خلال المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة.

وأضاف أثناء اجتماعه مع مديرى المستشفيات بحضور الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير ادارة المستشفيات في مديرية الصحة أنه بناء على تكليف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة تم تحديد أولويات واستراتيجية ادارة المستشفيات خلال المرحلة القادمة، وفى مقدمتها تقديم خدمة صحية جيدة ومرضية داخل المستشفيات، علاوة على مناقشة أهم المعوقات في بيئة العمل والحلول المقدمة والمقترحة لها من مديرى المستشفيات بهدف تحقيق الخدمة بالجودة المطلوبة للمواطنين، وكذا تحقيق الانضباط في العمل داخل المستشفيات وتشديد المتابعة .

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير ادارة المستشفيات على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة المستشفيات على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تكثيف المتابعة الميدانية وصولا إلى تنفيذ كل ما جاء من مقترحات ووضع الحلول اللازمة لمعوقات العمل لتحقيق الاستراتيجية المطلوبة .