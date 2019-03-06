شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي «بلا درجات» و«بلا تسريب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأكيده أن الامتحان التجريبي لطلاب للصف الأول الثانوي الذي سيعقد خلال الشهر الجاري سيكون «إلكترونياً»، موضحا أن هذا الامتحان هو تجربة للتعرف على طبيعة الأسئلة «بلا درجات» و«بلا تسريب».

وقال شوقي، في تدوينة عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: من الجدل الكبير القائم الآن، بسبب أن إمتحان شهر مارس «التدريبي» للصف الأول الثانوي سيكون «إلكترونياً» رغم إعلان الوزارة هذا منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى تخوف البعض من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس.

وأكد أنه من الضروري تجربة النظام الإلكتروني للإمتحانات قبل شهر مايو، كما أنه سيتم توزيع «SIM cards» على كل الطلبة، وبالتالي فإن الامتحان سيصل إلى الطلبة مهما كانت حالة التوصيلات في المدرسة.

وقال الوزير إن «كل شئ مدروس والعمل على قدم وساق.. ولا داعي اطلاقا لأي قلق أو ضجيج، فقد فعلنا كل شئ للمساعدة وليس هناك شئ واحد يدعو للقلق».