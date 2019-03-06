شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفرنسية تحتفل باليوم العالمى للمرأة بأمسية تقودها الفنانة هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل السفارة الفرنسية باليوم العالمى للمرأة عبر عدد من الفعاليات حيث ينظم المعهد الفرنسى فى المنيرة أمسية، بحضور سفير فرنسا ووزراء مصريين، ترأسها الفنانة هند صبرى، ضيفة شرف الأمسية التى ستعطى الكلمة لعدد من الرياضيات، مثل رانيا علواني عضوة البرلمان الحالية، وفريدة سالم، مدربة كرة القدم، وهنا جودة البطلة الشابة فى تنس الطاولة وبطلات أخريات.

وستشهد الأمسية، مساء الجمعة، تسليم جائزة المساواة بين المرأة والرجل لعام 2019. ستمول هذه الجائزة، وقوامها 7500 يورو، مشروع من مشروعات المجتمع المدنى وستكون مفتوحة للجمهور.

وقال السفارة فى بيان إنه فى الوقت الذي باتت فيه مكافحة أشكال عدم المساواة ، لا سيما بين المرأة والرجل، تشغل قلب الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 فى 2019، فإن هذا اليوم أضحى مناسبة لفرنسا تؤكد فيها التزامها الكامل جبناً إلى مصر وفي جميع أنحاء العالم لصالح المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتشجيع مشاركتها في كافة أوساط المجتمع وفي الحياة العامة.

سيخصص فرع المنيرة بالمعهد الفرنسي في مصر يوم 8 مارس حول موضوع "المرأة والرياضة: مواجهة كافة التحديات". تتضمن هذه التظاهرة، التي ستنطلق من الساعة 14.00 حتى الساعة 17.00 في باحة المعهد، ورش رياضية مفتوحة للجميع. كما سينظم فرع المعهد الفرنسي بالإسكندرية مائدة مستديرة، مساء الخميس ، بعنوان "الجرأة والنجاح. دخول عالم الأعمال أصبح ممكنا" حول موضوع دخول المرأة عالم الأعمال حيث تتحدث عدد من السيدات الرائدات في هذا المجال في مصر ومنهم نرمين مميش ونادية شعيب وابتسام محمد فريد وسندرين فاشر.

ويواصل فرع المعهد الفرنسي بمصر الجديدة النشاط الذي كان قد انطلق في 2018 داعما الأصوات النسائية في عالم الأدب وذلك من خلال إطلاق منتدى القراءة في مارس 2019 حول مختارات من الكاتبات الفرنكفونيات المعاصرات (آني إرنو وماري ندياي وياسمينا ريزا...).

كما ستواصل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD نشاطها من خلال المشروعات المختلفة التي بدأت في 2018 في مجال التوظيف ومكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العامة بهدف حصول المرأة على كيانها المستقل والحد من أشكال عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مصر. و تتعاون الوكالة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSMEDA) مع الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تدعيم دخول المرأة في مجال الأعمال من خلال توفير قروض وأدوات مالية تهدف إلى تعظيم فرص حصول المرأة الراغبة في دخول هذا القطاع على التمويل اللازم.

وبعد مرور عام من إطلاق مشروع "دعم الشركات متناهية الصغر"، تساند الوكالة الفرنسية للتنمية المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية (IECD) من أجل تنفيذ فيديو يلقي الضوء على سيدات الأعمال الحاصلات على دبلومة في الإدارة وعلى انخراطهم في سوق العمل. وأبدت الوكالة الفرنسية للتنمية التزاما جنبا إلى جنب مع مؤسسات فاعلة بالقطاع العام والخاص ودولية لصالح مكافحة التحرش الجنسي من خلال دعمها للحملة القومية "اتكلموا/ Speak Up ! " ضد أشكال العنف بالمواصلات العامة في مصر والتي سيتم تنفيذها قريبا بمترو النفاق بالقاهرة.