شكرا لقرائتكم خبر عن " جبال الذهب بمصر" فى العدد الجديد من مجلة المصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " جبال الذهب فى مصر"أصدرت مجلة المصور برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد أيوب عددها رقم 4926 وجاء فيه موضوع حمل عنوان " أمان الأسرة المصرية والفئات الأكثر احتياجا وذوو الإعاقة " أولويات رئاسية.

وتناول العديد الجديد من مجلة المصور موضوعا أخر حمل عنوان " الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة " انطلاقا من تفقد الفريق اول محمد زكى،القائد العام للقوات المسلحة أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى.

وتضمن الإصدار الجديد من مجلة المصور جهود وزارة الداخلية لحماية المصريين من التشكيلات العصابية،وسر تراجع الذهب 30 دولارا لكل " أوقية ".

وأشار الإصدار الجديد إلى حالة الركود التى أصابت قطاع السيارات تحت عنوان" الركود يحرج وكلاء السيارات " 50 فى المائة خفضوا حصتهم الاستيرادية ، وتحت عنوان أوراق الإصلاح فى السكة الحديد تناول الإصدار الجديد الحقائق التى تؤكد أن الفقراء ليس ضحايا فى هذا البلد.