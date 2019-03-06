شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث مع بعثة بنك التنمية الأفريقى دعم صندوق الاستثمار بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعثة بنك التنمية الإفريقى، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بالعمل على زيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأشار مدبولى إلى اللقاء الذى عقده على هامش اجتماعات منتدى دافوس مع رئيس بنك التنمية الافريقى، وما تم التطرق إليه خلال اللقاء من مقترحات زيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وبنك التنمية الافريقي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية الهامة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي أهلها أن تكون قبلة الاستثمار الأولي في افريقيا فى عام 2018، مشيراً إلى عزم البنك استمرار دعم مصر في برنامجها الإصلاحي، وأضاف أن لدى بنك التنمية الأفريقى حاليا 31 مشروعاً فى مصر بقيمة 3 مليارات دولار أبرزها في مجالات البنية الاساسية مثل مشروعات الصرف الصحي والكهرباء ومعالجة المياه وتطوير المناطق العشوائية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع بنك التنمية الافريقى للتعاون فى اقامة العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات، إلى جانب مشروعات الشباب والمرأة، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والصحةز

كما أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن عدداً من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، قد أبدت عزمها دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس بنك التنمية الافريقى، مؤخراً حول آليات تعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.

كما ناقش الاجتماع دعم البنك لتأسيس صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018، بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، وفى هذا الصدد أكد نائب رئيس البنك، حرص البنك على المشاركة فى دعم تأسيس الصندوق.